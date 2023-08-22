В Саратове обратились в прокуратуру из-за нарушения сроков подачи горячей воды

Коммунальные работы в Саратове Фото: Елена Маркелова

В Саратове минстрой обратился в прокуратуру из-за нарушения сроков подачи горячей воды. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ области

Вчера, 21 августа губернатор области Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание. В рамках совещания глава регионального минстроя Сергей Соколов доложил о мероприятиях, направленных на профилактику бесперебойной работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

— На сегодняшний день в Саратове в результате проведения плановых гидравлических испытаний, ремонтных работ на сетях теплоснабжения и в котельных, а также в связи с мероприятиями, связанными с работами в рамках концессионного соглашения и соглашения о партнерстве между Администрацией муниципального образования «Город Саратов» и ПАО «Т Плюс» на 18 августа горячее водоснабжение отключено в 371 доме, — доложил Соколов.

Так, на 18 августа текущего года, после проведения гидравлических испытаний и аварийно-ремонтных работ ПАО «Т Плюс», выявлено нарушение сроков подачи горячего водоснабжения в 4 многоквартирных домах Саратова:

1-й Телевизионный проезд, д.3;

ул. Чернышевского, д.92б;

ул. Большая Казачья, д.69/73;

Проспект Столыпина, д.6/8.

После выявления нарушений сроков восстановления подачи горячего водоснабжения, минстроем области в адрес прокуратуры направляется информация о превышении нормативных сроков отключения ГВС, для принятия соответствующих мер.