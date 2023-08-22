На саратовском образовательном форуме разыграют гранты на 7 миллионов рублей

фото: официальный сайт проекта

Сегодня, 22 августа, в пресс-центре ГТРК «Саратов» состоялся брифинг, посвященный образовательному форуму «Хопер - 2023», который пройдет с 24 по 28 августа.

Заместитель министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая сообщила, что мероприятие проводится уже 14 лет.

— Это колоссальный период, колоссальный опыт. Форум возник по инициативе молодежи. Команда каждый год пополняется. Ребята делают эту площадку уникальной. Образовательная площадка объединит 300 молодых людей, которые стремятся делать мир вокруг себя лучше. Они предложат проекты для реализации на территории нашего региона, — сообщила чиновница.

Фонд региональных грантов на социальные и культурные проекты составит 500 тыс. руб. Один грант – до 50 тыс. руб.

По конкурсу Росмолодежи разыграют 7 млн руб. Победители смогут получить до 1,5 млн руб. на реализацию одного проекта.