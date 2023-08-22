Фото: Архив КП

В городе Красный Кут за избиение сожительницы мужчине дали условный срок. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, конфликт произошел в октябре прошлого года. Ссора между возлюбленными произошла в квартире, где мужчина поднял руку на сожительницу. Сначала он ударил ее по лицу, а после того, как женщина упала, начал бить ее руками и ногами.

На агрессора завели уголовное дело. Свою вину он признал.

Суд назначил виновнику 2 года и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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