В Саратове министр сельского хозяйства поручил стабилизировать ситуацию с дизтопливом

фото: Пресс-служба минсельхоза

В Саратовской области для мониторинга ситуации с дизтопливом создадут телеграм-канал. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Как сообщает ведомство, губернатор Роман Бусаргин поставил задачу контролировать вопросы обеспечения дизельным топливом сезонных полевых работ и ситуацию с поставками нефтепродуктов.

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский провел совещание с профильными министрами и руководителями крупных предприятий и ведомств. Как было отмечено в ходе обсуждения, в последние недели, на которые приходится пик сезонных полевых работ, замечен рост цен на дизельное топливо и уровень его доступности, и задача – обеспечить всех сельхозпроизводителей топливом.

Начальникам районных сельхозуправлений поручено в кратчайшие сроки сформировать и направить в адрес министерства заявки на топливо в разрезе хозяйств с приложением гарантийных писем. Поставщикам и представителям ОАО «РЖД» рекомендовано совместно с минпромом составить дорожную карту, в которой будут отражены логистика, сроки и объемы поставок топлива

Кроме этого, глава аграрного ведомства выступил с предложением создания телеграмм-канала для оперативного решения вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива.

Также круг поднятых вопросов Роман Ковальский обозначил заместителю министра сельского хозяйства РФ Андрею Разину на совещании по дизельному топливу, прошедшему в режиме видеоконференцсвязи.