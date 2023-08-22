Фото: Архив КП
Из части в колонию: саратовский солдат покинул место службы и осужден на 5,5 лет. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.
Как следует из материалов дела, рядовой служил в Саратове. 28 декабря прошлого года он самовольно покинул часть и уехал домой в Энгельс. Вскоре, 13 февраля 2023 года, его задержали и вернули на место службы. Но спустя 3 дня он снова сбежал. Во второй раз солдата поймали 17 апреля.
За самовольное оставление места службы на беглеца завели уголовное дело. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима.
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