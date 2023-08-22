большинство автолюбителей ПФО считают полезными сервисы помощи на дороге, но пользуется ими менее 15%

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Подавляющее большинство автолюбителей Приволжья считают полезными дополнительные сервисы помощи на дороге. Однако пользуется подобными сервисами пока лишь 14% опрошенных, чаще женщины, чем мужчины (21% против 17%), а приемлемая сумма за такие услуги, по оценкам респондентов, – не должна превышать 5000 рублей в год. Остальным водителям хватает ОСАГО и каско. Попросить сторонней помощи автолюбители обычно готовы, если сломалась машина и требуется эвакуация автомобиля. Причем обращаются в таком случае за поддержкой чаще к водителям на трассе, друзьям или родственникам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

37% опрошенных автомобилистов (это меньше средних показателей по РФ) садятся за руль ежедневно (50% мужчин и 38% женщин, 55% автомобилистов в возрасте 25-40 лет). Столько же респондентов управляют автомобилем несколько раз в неделю, а 6% - несколько раз в месяц.

Дальние поездки на расстояние более 200 километров в день из жителей Приволжья ежедневно не совершает никто, несколько раз в неделю – 9%, несколько раз в месяц- 15%, в среднем раз в месяц - 21%, несколько раз в год -10%, еще 14% не водят автомобиль.

Более 80% при этом не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: четверть опрошенных региона надеется на свои силы, 41% рассчитывают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 20% - на полисы ОСАГО и каско. Из тех 14%, которые пользуются подобными сервисами, 11% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 3% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

Чаще других используют дополнительные сервисы помощи на дороге самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (25%), жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 24%). Реже всего делают это автолюбители во возрастной категории 56+ (14%) и жители Приволжского федерального округа (14%).

Женщины пользуются такими сервисами несколько чаще, чем мужчины: 21% против 17%.

Интересно, что при этом 96% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге: 89% потому что непредвиденные обстоятельства никто не отменял, 7% - как подспорье для неопытных автомобилистов. Только 6% не видят необходимости в подобных комплексных сервисах: 1% рассчитывает на помощь других водителей в случае непредвиденных обстоятельств, еще 3% - на решение проблемы на месте или после вызова эвакуатора.

Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи на дороге (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), если сломалась машина (79%) и требуется эвакуация автомобиля (72%). Если закончилось топливо, за помощью готовы обратиться 44%, при разряженном аккумуляторе - 42%, в случае прокола колеса на дороге - 34%, если заблокировались двери - 28%. За технической консультацией на дороге обратились бы 20%, за юридической в случае ДТП – 14%. Только 2% уверенно заявили, что решат любую проблему на дороге сами, причем это были только мужчины, никто из опрошенных женщин не дал такого ответа.

71% в случае возникновения проблем в пути (открытый вопрос) попросят о помощи водителей на трассе, 64% обратятся к друзьям, 52% - к родственникам, треть - к ГИБДД, столько же воспользуются консьерж-сервисом или иными сервисами помощи на дороге. К помощи инспекторов ГИБДД согласились бы обратиться 39% жителей Москвы и Московской области и только 12% - на Дальнем Востоке. Женщины чаще мужчин готовы воспользоваться помощью родственников - 57% против 47%. В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, готовы просить о помощи на дороге друзей: 63% против 56%.

33% опрошенных ПФО согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тысяч рублей ей в год, еще 27% - от 2,5 до 5 тысяч рублей. 15% не против потратить на эти цели 5-10 тысяч рублей в год, 5% - 10-20 тысяч рублей, по 1% готовых потратить 20-30 тысяч рублей и свыше 30 тысяч рублей в год.

При этом 18% не готовы в принципе платить за подобный сервис. Среди мужчин «отказников» больше, чем среди женщин: 16% против 11%.

* Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.