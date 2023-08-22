В Саратове прошли торжественные мероприятия ко дню Государственного флага РФ

фото: ТГ-канал Пул Z 64

Роман Бусаргин поздравил жителей региона с днем Государственного флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

В Парке Победы на Соколовой горе Саратова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага. Хор исполнял гимн, и состоялась церемония поднятия триколора.

— «Российский флаг - символ нашего единства, преданности Родине, готовности ее защищать.

В трудные времена родной флаг всегда объединял смелых и честных людей. Сегодня они – здесь, рядом с нами. Это наши бойцы, которые сражаются за независимость России, защищают мирных жителей. Спасибо вам, ребята, за мужество и настоящую любовь к Родине!, — высказался губернатор Саратовской области.

Свои первые паспорта из рук главы региона получили юные саратовцы, а затем состоялась церемония возложения цветов.