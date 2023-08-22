Фото: МЧС по Саратовской области
В Саратове прошли учения с пожарными подразделениями. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает МЧС Саратовской области.
Пожарно-спасательные подразделения в ходе учений отработали вопросы взаимодействия с администрацией объекта.
Тактический замысел учений подразумевал короткое замыкание электропроводки, из-за чего загорелись вещи в прачечной в подвале. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня в соседние помещения пять человек были заблокированы. Их вывели при помощи спасательных устройств.
Условная площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В учениях было задействовано восемь единиц основной и специальной пожарной техники.
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