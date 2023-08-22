Фото: Архив КП
За неделю в Саратовской области коронавирусом заболели 77 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональный оперштаб.
На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 325 489 человек. С начала пандемии выздоровели 319 412 пациентов.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Саратове – 39 человек; и Энгельсском районе – 27.
По клиническому течению болезни с пневмонией 9 человек, остальные 68 с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.