Фото: Архив КП

За неделю в Саратовской области коронавирусом заболели 77 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 325 489 человек. С начала пандемии выздоровели 319 412 пациентов.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Саратове – 39 человек; и Энгельсском районе – 27.

По клиническому течению болезни с пневмонией 9 человек, остальные 68 с признаками ОРВИ.

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