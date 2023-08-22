Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском поселке Затон иномарка сбила пешехода. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 21 августа, примерно в 17:00 на Большой Затонской. В районе остановки «Переправа» автомобиль Skoda, которым управлял 29-летний водитель, сбил пешехода. В результате 53-летний прохожий госпитализирован в медицинское учреждение.

Кто нарушил правила, пока неизвестно.

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