Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Саратовском поселке Затон иномарка сбила пешехода. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вчера, 21 августа, примерно в 17:00 на Большой Затонской. В районе остановки «Переправа» автомобиль Skoda, которым управлял 29-летний водитель, сбил пешехода. В результате 53-летний прохожий госпитализирован в медицинское учреждение.
Кто нарушил правила, пока неизвестно.
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