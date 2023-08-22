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НовостиОбщество22 августа 2023 6:13

Саратовские таксисты приостановили работу

Выдача разрешений для работы в такси прекратилась в связи с большим количеством желающих
Нарина Балаян
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Саратовские таксисты приостановили работу. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Выдача разрешений для работы в такси прекратилась с 17 августа в связи с большим количеством желающих. Возобновится прием документов после 1 сентября текущего года.

Перечень документов, которые необходимы для включения автомобилей в реестр легковых такси, а также для включения в реестр перевозчиков легковым такси и получения разрешения, будет размещен на официальном сайте министерства.

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