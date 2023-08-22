Фото: архив КП
Саратовские таксисты приостановили работу. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Выдача разрешений для работы в такси прекратилась с 17 августа в связи с большим количеством желающих. Возобновится прием документов после 1 сентября текущего года.
Перечень документов, которые необходимы для включения автомобилей в реестр легковых такси, а также для включения в реестр перевозчиков легковым такси и получения разрешения, будет размещен на официальном сайте министерства.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.