Фото: архив КП

Саратовские таксисты приостановили работу. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Выдача разрешений для работы в такси прекратилась с 17 августа в связи с большим количеством желающих. Возобновится прием документов после 1 сентября текущего года.

Перечень документов, которые необходимы для включения автомобилей в реестр легковых такси, а также для включения в реестр перевозчиков легковым такси и получения разрешения, будет размещен на официальном сайте министерства.

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