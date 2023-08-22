В Саратове два трамвайных маршрута встали из-за оборванных проводов

Фото: Архив КП

В Саратове два трамвайных маршрута приостановили движение из-за оборванных проводов. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает предприятие «Саратовгорэлектротранс».

Трамвайные маршруты №3 и №11, которые двигались в сторону Мирного переулка, встали в 8:11. В районе Сенного рынка оборвались провода.

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