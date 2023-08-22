Николай Панков поздравил земляков с Днём Государственного флага России

"Под этим славным знаменем сегодня наши бойцы защищают Родину"

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что сегодня под славным российским знаменем наши бойцы защищают Родину.

«Поздравляю всех земляков с Днём Государственного флага России! Под этим славным знаменем сегодня наши бойцы защищают Родину. Его поднимут в День знаний над каждой школой. И с этого года школьники будут учиться по новому учебнику «История России». В нём правдиво отражена история нашей страны, которой мы по праву гордимся. Крепкого вам здоровья и благополучия!» - пожелал землякам Николай Панков.