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В зоне СВО при обстреле погиб саратовский боец. Об этом сообщает телеграм-канал "Твои герои, Саратов"

В зоне специальной военной операции под вражеским артиллерийским обстрелом погиб боец из Ершова Саратовской области. Об этом депутат областной думы, Герой России Александр Янклович сообщил в ходе традиционной сводки 21 августа.

В 94-м полку, как сообщают командиры, ситуация сложная. Во время артобстрела два бойца получили легкие ранения: младший сержант Алексей М.С. 1975 года рождения из Саратова и рядовой Павел В.Ц. 1988 года рождения из Балашова. Погиб рядовой Игорь А.К. 1986 года рождения из Ершова.