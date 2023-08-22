Фото: архив КП
В двух районах Саратова до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает компания «КВС».
Из-за лопнувших труб услуги не будет у абонентов Волжского и Кировского районов. Подача ХВС приостановлена в домах между улицами Октябрьская, Мичурина, Первомайская и Волжская.
Кроме того, без воды остались и жители домов на улице Кооперативная от Пристанской до Крестьянской; 4-я Пристанская от 2-го Кооперативного проезда до Кооперативной и 2-й Кооперативный проезд.
Работы планируется завершит до конца дня.
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