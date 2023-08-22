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НовостиПроисшествия22 августа 2023 5:27

Три расчета пожарных тушили горящую кухню в Саратове

орел натяжной потолок в кухне на площади 5 квадратных метров
Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

Три расчета пожарных тушили горящую кухню в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 21 августа, в Саратове произошел пожар. Примерно в 19:19 на пульт диспетчера "01" поступило сообщение о пожаре в 2-х комнатной квартире 10-ти этажного дома на ул. 3-й Артезианский проезд. Горел натяжной потолок в кухне на площади 5 квадратных метров. На борьбу с огнем выезжали 3 пожарных расчета.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем во время готовки. Обошлось без пострадавших.