фото: МЧС

Три расчета пожарных тушили горящую кухню в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 21 августа, в Саратове произошел пожар. Примерно в 19:19 на пульт диспетчера "01" поступило сообщение о пожаре в 2-х комнатной квартире 10-ти этажного дома на ул. 3-й Артезианский проезд. Горел натяжной потолок в кухне на площади 5 квадратных метров. На борьбу с огнем выезжали 3 пожарных расчета.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем во время готовки. Обошлось без пострадавших.