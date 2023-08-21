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НовостиПроисшествия21 августа 2023 18:28

Хирург из Балаково допустивший смерть пациентки избежал наказания

В Саратовской области врача освободили от наказания за летальный исход
Светлана Курышева

Саратовский областной суд освободил от наказания врача-хирурга, по вине которого умерла пациентка. Хирург Востряков обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Весной 2021 года обвиняемый провел операцию по удалению желчного пузыря, после чего у женщины развился перитонит.

Женщина жаловалась на боли и слабость. Однако врач не предпринял никаких действий, которые могли бы предотвратить летальный исход. В итоге 6 апреля 2021 года пациентка была госпитализирована, а 14 мая умерла.

Балаковский районный суд признал Вострякова виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Саратовский областной суд изменил приговор и освободил хирурга от наказания за истечением срока давности.

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