В ходе спецоперации погиб лейтенант из Саратовской области Олег Уваров

В зоне спецоперации России в Украине погиб 25-летний старший лейтенант из Саратовской области Олег Уваров. Об этом сегодня, 21 августа, сообщил в телеграм-канале глава Балашовского района Павел Петраков.

Уваров родился в городе Балашов и в 2015 году окончил гимназию №1. После поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 2020 году. Военную службу проходил на офицерских должностях. Воинское звание гвардии старший лейтенант.

Уваров погиб 12 августа в Запорожской области.

Администрация выразила искренние соболезнования родным и близким бойца

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