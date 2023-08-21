В Саратове на трамвайные пути упало дерево

Сегодня, 21 августа, днем в результате внезапного урагана в Саратове на трамвайной остановке на улице Астраханской перед входом в 5 корпус СГУ упало дерево.
Ветки обрушились на контактную сеть и вагон проходящего в этот момент трамвая. Обошлось без жертв.
В районе Астраханской и Московской образовался затор. Трамваи №№ 3 и 11 не ходят.
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