В Саратове на трамвайные пути упало дерево

Сегодня, 21 августа, днем в результате внезапного урагана в Саратове на трамвайной остановке на улице Астраханской перед входом в 5 корпус СГУ упало дерево.

Ветки обрушились на контактную сеть и вагон проходящего в этот момент трамвая. Обошлось без жертв.

В районе Астраханской и Московской образовался затор. Трамваи №№ 3 и 11 не ходят.

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