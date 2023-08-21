Хозяина бесхозных вещей на пляже Саратова нашли утонувшим

На пляже под Саратовским мостом утонул мужчина. В службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что на пляже Горосдкие пески под мостом Саратов-Энгельс.

На место прибыли водолазы областной службы спасения в ходе поиска обнаружили тело мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают водолазы областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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