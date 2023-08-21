Саратовская область ищет инвестора на создание фермы в Новоузенском районе

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Корпорация развития Саратовской области начала поиск инвестора для создания фермы в Новоузенском районе. Для приобретения предлагается животноводческий комплекс по разведению КРС.

- Сейчас в собственности у фермера земельный участок в 4 тысячи гектаров. Имеются пастбища и кормовая база для разведения и увеличения поголовья. Три коровника обеспечены необходимой инфраструктурой (газоснабжение, электричество, водоснабжение, дороги), но требуют модернизации, - рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.

Основными направлениями затрат названы покупка фермы, ремонт помещений и приобретение поголовья.