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НовостиОбщество21 августа 2023 13:01

Саратовская область ищет инвестора на создание фермы в Новоузенском районе

Под Саратовом может появиться ферма на земельном участке в 4 тысячи гектаров
Елена Маркелова
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Корпорация развития Саратовской области начала поиск инвестора для создания фермы в Новоузенском районе. Для приобретения предлагается животноводческий комплекс по разведению КРС.

- Сейчас в собственности у фермера земельный участок в 4 тысячи гектаров. Имеются пастбища и кормовая база для разведения и увеличения поголовья. Три коровника обеспечены необходимой инфраструктурой (газоснабжение, электричество, водоснабжение, дороги), но требуют модернизации, - рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.

Основными направлениями затрат названы покупка фермы, ремонт помещений и приобретение поголовья.