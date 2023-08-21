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НовостиОбщество21 августа 2023 12:07

Саратовцы жалуются на переполненные классы в одном из лицеев

В энгельсском лицее «Солярис» в один из классов 1 сентября придут 40 человек
Евгений Бадиков
фото: Яндекс Карты

фото: Яндекс Карты

Саратовцы жалуются на переполненные классы в одном из лицеев. Об это стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» появилась публикация от одного из пользователей. По словам автора поста, в лицее «Солярис» в одном из классов с первого сентября будут учиться 40 человек, что не соответствует требованиям СанПиНа.

— Какие будут знания у детей? Хотя учителя требуют с них хорошей успеваемости. Какая будет дисциплина? У меня ребёнок подросток, идёт переходный возраст, нужно особое внимание к поведению. Сейчас различные эпидемии, чего ждать от такого количества детей в маленьком классе? Это не аудитория! И важный момент, какой учитель выдержит такое количество? Он уйдёт! А как же ЕГЭ, ВПР, ОГЭ, что напишут дети на экзамене — сказано в сообщении.