На Саратов надвигается ураган

Фото: архив КП

В ближайший час и до конца сегодняшнего дня, а также ночью и днем 22 августа ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает администрация города.

Прогнозируется гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, град.

Граждан просят соблюдать осторожность при перемещении по городу.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать по телефону

ЕДДС: 659-659.

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