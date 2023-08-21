Пьяная езда без прав грозит саратовцу тюремным сроком

В Саратове на улице Чемодурова 19 августа в 23:40 инспекторами ДПС ГИБДД У МВД России по городу Саратов в ходе оперативно-профилактических мероприятий был остановлен автомобиль Лада Гранта под управлением 40-летнего мужчины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное исследование.

Полицейские установили, что гражданин ранее уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и в феврале этого года по постановлению мирового судьи оштрафован на 30 тысяч лишен права управления транспортным средством на1 год и 6 месяцев.

Подразделением дознания отдела полиции № 7 в составе У МВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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