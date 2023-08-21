Завод из Новосибирска откроет производство под Саратовом

Уже в сентябре 2023 года завод из Новосибирска нарастит свои мощности в Энгельсе

Новосибирский завод бытовой химии открывает производственную площадку в Энгельсском районе. Таким образом, уже в сентябре 2023 года предприятие нарастит свои мощности.

Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей. Запуск будет разбит на 2 этапа.

Как сообщили в региональном минпромэнерго, в рамках первого этапа в 2023 году планируется вложить 40 миллионов рублей. Это позволит выпускать свыше 1200 тонн сухих и 400 тонн жидких моющих средств в месяц. После запуска второго этапа, запланированного на 2024 год, производственная мощность по выпуску жидких моющих средств вырастет на 600 тонн. Продукцию планируется реализовывать преимущественно в европейской части России.

При выходе на полную производственную мощность на площадке будет задействовано до 70 человек.