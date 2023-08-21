Под Саратовом столкнулись КамАз и два автомобиля

В Вольском районе Саратовской области на 143 км трассы Р-228 произошло столкновение трех автомобилей: грузовой газели, автомобиля Mazda и КамАЗа. Об этом сообщает ЧП Саратов.

В результате ДТП пострадал водитель КамАЗа. Пострадавшего мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На данном участке трассы затруднено движение.

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