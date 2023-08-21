В Детской школе искусств имени В.В. Ковалева вырастет число учащихся

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В Саратове подходит к концу реконструкция Детской школы искусств имени В.В. Ковалева. Обновление учебного заведения стало возможным по национальному проекту «Культура».

Уже закончились все работы по внутренней отделке и ремонту фасада, устанавливается новая ученическая мебель. Проведен большой объем работ по реконструкции, который включал в себя в том числе и замену систем коммуникаций, устройство эвакуационного выхода, благоустройство территории. В школе также установлен индивидуальный тепловой пункт, распределение тепла в здании теперь будет регулироваться автоматически в зависимости от погодных условий. Дизайн классов и залов отвечает современным требованиям и создает атмосферу для творчества и самовыражения учащихся.

- Школа искусств не просто обновилась и преобразилась. Она стала больше и просторнее, благодаря новой пристройке и увеличению площади почти на 125 м2, что позволит в новом учебном году увеличить количество учеников. Поэтому мы по праву можем сказать, что нацпроект дал учреждению вторую жизнь, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.