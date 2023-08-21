«Т Плюс» завершила реконструкцию теплотрассы на улице Тульской в Саратове

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» досрочно завершил реконструкцию теплотрассы от Саратовской ТЭЦ-2 в Заводском районе Саратова.

Для повышения надежности в зимний период специалисты заменили 420 м трубы диаметром 500 мм, все строительные конструкции теплового канала и камер.

Работы проходили на участке от насосной станции № 9 до Саратовского областного химико-технологического техникума. На смену старым коммуникациям были уложены новые трубы в современной изоляции из пенополиуретана с системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволяет удаленно контролировать параметры теплотрассы и оперативно выявлять места дефектов без вскрытия грунта. Во время ремонта жители получали горячую воду по временному трубопроводу.

Несмотря на неблагоприятную погоду и другие факторы на участке реконструкции, мероприятия были закончены раньше поставленного срока. На сегодняшний день завершается благоустройство территории.