фото: "Саратов онлайн"

Жители улицы Томской опасаются за свое здоровье из-за свисающих проводов. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратов Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация от встревоженных жителей Заводского района.

По словам автора, жители дома №12 по улице Томской опасаются свисающих проводов во дворе дома. Недавно во время проведения работ по этому адресу от удара током скончался 18-летний парень.

— Не так давно здесь убило током 18-летнего парня при проведении работ. Работы, как видите, типа завершили, но оставили провода висеть на уровне земли. Здесь лазают дети и гуляют собачники. Ударит током или нет — кто знает. Администрация Заводского района, может обойдёмся без новых несчастных случаев?