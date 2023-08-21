Панков: Теперь набережная Саратова развивается и в сторону Заводского, и в сторону Волжского районов

"Вопрос решается комплексно, как всегда делает спикер"

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин помогает комплексно решить проблему с благоустройством саратовской набережной.

«Хорошая новость для жителей Волжского района. Строительство набережной продолжится в сторону Затона, на это Вячеслав Володин помог найти федеральные средства. Отмечу, в Затоне уже строится пляж, который люди с нетерпением ждут.

Многие помнят, как раньше выглядела береговая линия в Саратове. Благоустроенные участки упирались в промзоны и заброшенные территории. И жители спрашивали – чем наш микрорайон хуже, почему у нас нет условий для отдыха, спорта и купания? Теперь вопрос решается комплексно, как всегда делает спикер. Набережная развивается и в сторону Заводского, и в сторону Волжского районов», - подчеркнул Николай Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина в Саратове появилась информация, что на строительство набережной в сторону Затона будут выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда 160 миллионов рублей.