Женщина напавшая на полицейского в Саратовской области отправится под суд

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении женщины, применившей насилие к сотруднику полиции в городе Энгельсе. Об этом сегодня, 21 августа сообщает региональный СУ СКР.

Напомним, ранее в социальных сетях и региональных средствах массовой информации была распространена видеозапись, на которой женщина применяет насилие в отношении сотрудника полиции. Следственным отделом по городу Энгельс в отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 5 августа подозреваемая, находясь у одного из заведений города Энгельса на улице Берег Волги, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, нанесла ему не менее двух ударов. В дальнейшем действия женщины были пресечены. В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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