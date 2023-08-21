фото: Минкульт

В выходные в шестой раз пройдет фестиваль «Хлебная пристань» в Марксе. Об этом сообщает региональный минкульт.

26 августа в Марксе пройдет VI открытый районный фестиваль «Хлебная пристань».

В программе фестиваля вошло множество активностей, среди которых

- торжественное открытие-пролог «Хлеб – всему голова!», главным героем которого будет каравай, испеченный из муки первого урожая 2023 года;

- ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства;

- мастер-классы волонтерских групп «Тепло женских рук», «Za наших!» и «Мы Vместе Z» по изготовлению индивидуальной маскировки, сетей, сухого душа и презентация необходимого оборудования для обеспечения безопасности бойцов – участников СВО;

- выставка-презентация продукции градообразующих предприятий Марксовского муниципального района;

- конкурс «Национальное подворье» с дегустацией национальных блюд, знакомством с обычаями, ремёслами и творчеством народов, населяющих Саратовскую область;

- конкурс «Соломенная шляпка», мастер-класс по изготовлению изделий из соломы, выставка-продажа и демонстрация соломенных шляпок;

- конкурс «Лучший каравай» и выставка продажа вкуснейших хлебобулочных изделий;

- парад-конкурс маломерных судов «Волжская волна» в сопровождении парапланеристов с флагами России, Саратовской области, Марксовского района и флагом фестиваля «Хлебная пристань»;

- «Парад хлеборобов» - шествие сельскохозяйственной техники, новейших современные технических средства, применяемых в различных отраслях Марксовского района;

- торжественное мероприятие и чествование представителей трудовых семейных династий, хлеборобов и победителей конкурсов фестиваля;

- концертная программа с участием артистов Центра циркового искусства «Цирк Арт-Алле» и самодеятельных коллективов Марксовского района и районов Саратовской области;

- фотозоны с соломенными арт-объектами.

В Детском парке состоится «Шоу мыльных пузырей», мастер-классы «Краски на воде» и интерактивные развлечения с участием любимых сказочных героев.

На Городском пляже пройдёт открытый кубок Маркса по пляжному волейболу, а в краеведческом музее целый день будет работать выставка по истории и природе края.