Саратовских бойцов СВО наградили медалями

Участникам спецоперации из Саратовской области вручили медали. Об этом сегодня, 21 августа сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Житель Ртищевского района Алексей Чихачев получил государственную награду «За боевые отличия». В мирной жизни он является сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района. Медалями «За Отвагу» наградили двух жителей Калининского района Николая Колбасина и Сергея Лозанова. Бойцов отметили за доблесть, проявленную во время специальной военной операции. Мужчины находятся на фронте с первых дней СВО.

Сергей Лозанов за героизм и верность солдатскому долгу ранее уже был удостоен медалью Суворова и орденом Мужества. Колбасин проходит службу по контракту. За проявленную храбрость и мужество он уже имеет медаль Жукова.

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