Жителю Ершова вынесли приговор за убийство знакомого

Фото: архив КП

Ершовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве знакомого. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает районная прокуратура.

Установлено, что 6 января этого года, в вечернее время, обвиняемый, распивал спиртное со своим знакомым спиртное в нежилом помещении на улице Мелиоративная города Ершова. В какой-то момент между приятелями возник конфликт и один из них нанес своему оппоненту не менее 19 ударов ножом по лицу и шее. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подсудимый вину в совершении преступления не признавал, выдвигая версии о своей невиновности.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление о возмещении морального и материального ущерба родственникам погибшего на общую сумму более 1 млн рублей, в целях обеспечения исполнения гражданского иска, следствие в ходе расследования уголовного дела наложило арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 1,5 млн рублей.

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