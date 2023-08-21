Президент Владимир Путин наградил пожарного из Вольска за отвагу в СВО

Уроженец города Вольска Саратовской области Илья Ананьев указом Владимира Путина награжден медалью Жукова.

Илье Ананьеву 40 лет, он окончил школу №11 и технологический колледж. Четыре года назад подписал контракт с министерством обороны, с семьей переехал в поселок Сенной, работал в войсковой части командиром пожарной команды. С июля 2020-го по февраль 2021 года Ананьев находился в Сирии, имеет награды «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени.

С февраля 2022 года и по настоящее время сержант участвует в специальной военной операции. Недавно отмечен президентом за отвагу, стойкость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества.

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