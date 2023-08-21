Под Саратовом женщина зарезала знакомого в порыве ревности

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК заведено уголовное дело по факту смерти мужчины в городе Вольске.

Как сегодня, 21 августа сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, 18 августа года 30-летняя женщина находилась со своим 42-летним знакомым в квартире, расположенной в поселке Пионер города Вольска. Между знакомыми на почве ревности возникла ссора, в ходе которой женщина ударила приятеля ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи. Обвиняемая задержана, с ней проводятся следственные действия.

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