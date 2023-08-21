Белоруссия сотрудничает с Саратовской областью в сфере энергетики

Саратов – поставщик уникального оборудования для белорусской энергетики. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает правительство области. На саратовском арматурном заводе создают оборудование для атомной энергетики, металлургии и добычи нефти и газа. Произведенное оборудование используется на Белорусской АЭС. Это предприятие, одно из немногих в России, которое может заменить дефицит, возникший из-за санкций.

В свою очередь Белорусская сельхозтехника помогает высокой урожайности зерна и подсолнечника в нашем регионе. Чтобы не было дефицита ни в технике, ни в комплектующих – под Саратовом построили дилерский центр «Минского автомобильного завода». Машины «МАЗ» стали самыми востребованными у саратовских аграриев.

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