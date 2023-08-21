В Саратовской области мужчина дал взятку сотруднику ДПС и попал под суд

Фото: архив КП

В Ртищево местный житель осужден за покушение на мелкое взяточничество. 49-летний местный житель признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки.

Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения. Не желая получать протокол о нарушении ПДД, мужчина положил 750 рублей на заднее сиденье автомобиля ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции своевременно сообщили о совершенном преступлении в дежурную часть отдела полиции. В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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