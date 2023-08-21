фото: РИА новости

В Саратовской области 21% работников получают зарплату выше средней по стране. Исследование опубликовано "РИА Новости". Саратовская область заняла 49 место в РФ и пятое - в ПФО (в прошлый раз была 48 строчка) в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Статистика учитывает зарплату выше средней по стране.

Первое место забрал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 75% населения получают зарплату среднюю и выше, следом расположились Ненецкий АО и ХМАО-Югра с 61,4 и 60,8% соответственно.

Саратовская область оказалась на 49 месте в рейтинге. Тут 21% получают зарплату выше средней по стране, которая составила 59 тысяч рублей.