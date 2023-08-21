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НовостиЭкономика21 августа 2023 6:06

В Саратовской области 21% работников получают зарплату выше средней по стране

Саратовская области за год потеряла одну позицию в рейтинге
Евгений Бадиков
фото: РИА новости

фото: РИА новости

В Саратовской области 21% работников получают зарплату выше средней по стране. Исследование опубликовано "РИА Новости". Саратовская область заняла 49 место в РФ и пятое - в ПФО (в прошлый раз была 48 строчка) в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Статистика учитывает зарплату выше средней по стране.

Первое место забрал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 75% населения получают зарплату среднюю и выше, следом расположились Ненецкий АО и ХМАО-Югра с 61,4 и 60,8% соответственно.

Саратовская область оказалась на 49 месте в рейтинге. Тут 21% получают зарплату выше средней по стране, которая составила 59 тысяч рублей.