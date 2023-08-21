В Саратове отец убил сына в ходе ссоры

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК предъявлено обвинение мужчине в убийстве родственника в Саратове.

СУ СКР по Саратовской области сообщает, 17 августа, пьяный 71-летний мужчина находился со своим 46-летним сыном в квартире одного из домов, расположенной на 2-м Московском проезде Саратова. В ссоры отец три раза ударил ножом своего сына. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. О произошедшем обвиняемый сообщил сотрудникам скорой медицинской помощи. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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