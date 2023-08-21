За прошлую неделю в Саратове служба 112 приняла 31 тысячу вызовов

Фото: архив КП

С 14 по 20 августа Службой 112 Саратов принято 31 тысяча вызовов. Об этос мегодня, 21 августа сообщает ОГУ СО «Безопасный регион». Экстренного реагирования служб потребовали 10 701 вызов, из них комплексного - 1 289.

Чаще всего, 5303 раза абоненты обращались по номеру 112 для вызова скорой помощи, помощь полиции требовалась в 3 832 случаях.

Помимо этого службе спасения передано 641 вызов, пожарной службе - 498 вызовов,газовой службе - 296 вызовов.

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