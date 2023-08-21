В двух районах Саратова отключение воды сегодня продлены

Фото: архив КП

Для устранения повреждения на водопроводе по ул.Ломоносова,15 вчера, 20 августа, было ограничено холодное водоснабжение по ул.Ломоносова от Загороднева до 4-й Прокатной.В связи с производственной необходимостью работы продлены до 14.00 сегодняшнего дня, 21 августа.

Так же, для устранения повреждения на водопроводе по адресу: 12 Вокзальный проезд,6 холодное водоснабжение у абонентов 12-го Вокзального проезда, улицы Вокзальная от Кутякова до Зарубина будет отсутствовать продлены до 17.00.

Компания «КВС» приносит извинения за доставленные неудобства. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам от ЕДДС города.

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