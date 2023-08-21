В Саратове закроют движение через железнодорожный переезд

Фото: архив КП

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова сегодня, 21 августа с 13:20 до 16:20. Так же переезд будет закрыт 24 августа с 13:20 до 15:25 и 26 августа с 1:50 до 3:30.

Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

26 августа с 21:40 до 1:40 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная на пересечении с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова. Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.

Кроме того, сегодня 21 августа с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение через железнодорожный переезд на 273 км ст. Липовский, в месте пересечения с автодорогой Дубки – Липовка в Гагаринском районе, с поочередным закрытием полос для движения автотранспорта.

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