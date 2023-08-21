Строительство набережной Саратова в сторону Затона завершат к 2026 году

Фото: телеграм-канал "Володин Саратов"

Вячеслав Володин обсудил с региональными властями продолжение реконструкции набережной в областном центре. Об этом сегодня, 21 августа сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов!. В этом году работы по строительству пляжа в районе Затона уже начались. Область выделяет на эти цели около 300 миллионов рублей. Вячеслав Володин отметил, что со стороны федерального центра будет оказана поддержка в объеме 1 миллиард 160 миллионов рублей.

- В рамах трехлетней программы мы должны реализовать этот проект, а к 2026 году – завершить, – прокомментировал Вячеслав Викторович.

После реконструкции участка протяженностью 2 километра от моста до Затона, длина саратовской набережной достигнет почти 9 километров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.