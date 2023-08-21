В Саратов привезут фотовыставку «Следственный комитет России сегодня»

В Саратов привезут передвижную фотовыставку «Следственный комитет России сегодня». Торжественное открытие состоится завтра,22 августа в 11:00 у памятника Константину Федину. Конструкция выставки разместится на территории, расположенной вокруг монумента.

На стендах будет размещено более 100 изображений, выполненных следователями, следователями-криминалистами, фотографами СК России, а также журналистами международного информационного агентства «Россия сегодня». Все желающие смогут увидеть трудовые будни следователей. Это осмотры мест происшествий, работа на местах обстрелов в ходе специальной военной операции, участие в патриотических и благотворительных акциях.

- Данная выставка фоторабот проводится во многих городах России с целью формирования объективного общественного мнения о деятельности Следственного комитета России, а также патриотического воспитания молодежи, - рассказали в СУ СКР.

Выставка будет проходить до 27 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.