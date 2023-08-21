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НовостиОбщество21 августа 2023 3:30

В Саратове начнется похолодание и дожди

Гроза и шквалистый ветер ожидаются сегодня в Саратовской области
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 21 августа, в Саратовской области будет облачно. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Местами по области вероятны кратковременный дождь и гроза во второй половине дня. Ветер северо- восточный со скоростью 3-8 м/с, локально возможны порывы до 22 м/с. Температура воздуха днем составит +29...+34 градуса с незначительным понижением во время непогоды. Ночью ветер станет северным со скоростью 4-9 м/с. Температура понизится до +14 градусов.

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