В поселке Увек Саратова останутся без электричества

В поселке Увек Саратова на сегодня, 21 августа запланировано отключение электричества.
Специалисты ЗАО «НЭСК» будут проводить ремонтные работы. Без света с 10:00 до 17:00 останутся жители улицы Нефтяной, с 1 по 25 дом и 3-го Нефтяного проезда, со 2 по 8 дома.
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии электросетевой компании 44-00-44.
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