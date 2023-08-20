фото: СУ СКР

В поселке Горном во время работы скончались три человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих рабочих в поселке Горный Краснопартизанского района. Сегодня, 20 августа, 39-летний главный инженер вместе с двумя слесарями 45 и 67 лет проводили работы по восстановке запорной арматуры в приемном колодце на канализационно-насосной станции поселка Горного.

При производстве работ мужчины скончались. Материалы дела квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователями осматривается место преступления.