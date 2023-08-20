Панков: Речной транспорт часто удобней для людей и экономически выгодней для районов

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков с своём телеграм-канале «Пара слоV» отметил важность развития речных пассажирских перевозок.

«В рабочей поездке побывал в Духовницком, здесь завершилось обустройство пляжа, о котором просили жители. Ещё два года назад здесь рос бурьян, а теперь есть все необходимое для комфортного отдыха людей.

Малые города у Волги становятся комфортней, развивается инфраструктура. В Вольске по проекту Вячеслава Володина строится набережная. В Воскресенском недавно с жителями открыли народный фитнес-парк. В Хвалынске на федеральные средства реализуются проекты благоустройства.

Развивается и дорожная сеть. Это стало возможным, благодаря стратегическому решению спикера передать крупные трассы на федеральный уровень. Но если, например, ехать по дороге от Хвалынска до Духовницкого, это занимает 2,5 часа. А на пароме через Волгу - всего полчаса.

Володин прав в том, что надо развивать речные пассажирские перевозки. Многие наши райцентры находятся на Волге. В моём округе это Вольск, Хвалынск, Воскресенское, Духовницкое, Балаково. И часто речной транспорт удобней для людей и экономически выгодней для районов», - пишет Николай Панков.