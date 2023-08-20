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НовостиПроисшествия20 августа 2023 8:48

Из-за поджога дома в Татищевском районе сгорела женщина

Пожар в Сторожевке стал причиной смерти 45-летней женщины
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Из-за поджога дома в Татищевском районе сгорела женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 19 августа,в селе Сторожевка Татищевского района произошел пожар. Очевидцы заметили, что горит дом в Свободном переулке. Прибывшие по их вызову три расчета пожарных ликвидировали возгорание. После тушения огня на полу в комнате они обнаружили тело 45-летней женщины со следами термического воздействия. Другую женщину 48 лет госпитализировали с ожогами второй степени.

Следователи осмотрели место трагедии. По основной версии, причиной пожара мог стать поджог.